PSV maakt er een potje van thuis tegen NK Osijek en verliest

PSV speelde donderdagavond in eigen huis tegen NK Osijek uit Kroatie, de Eindhovenaren kende een valse start voor eigen publiek en ging met 0-1 ten onder.

Cocu was vrij duidelijk na afloop, 'We creëerden veel te weinig mogelijk uit het balbezit. Dan wordt een spaarzaam moment afgestraft. Dat is dodelijk. Volgens mij was het geen penalty, was de overtreding buiten de zestien ingezet.'

'Een blamage? Ik vind het een valse start. Een blamage wil ik het niet noemen. Dat is als je ook niet dominant gespeeld hebt. We hadden wel 72% balbezit. We hebben wel de intentie laten zien, maar in de eindfase ontbrak de finesse en in de opbouw was het tempo te laag. Als een tegenstander zich zo ingraaft, moet je in schuiven. Dat deden we heel matig en dan creëer je ook weinig. In de tweede helft was er meer dreiging, maar we slaagden er niet in te scoren.'

'Het wordt nu een lastig karwei. Daar gebeurt hetzelfde nu, zij hoeven niet meer. Het is aan ons om het daar beter te doen. Dan krijg je daar ook te maken met de hitte en een vol stadion. Maar we zullen tot de laatste snik moeten vechten voor onze kansen,' sluit oefenmeester Cocu af.

