Conte: Wat is doelstelling Tottenham? Ze hebben geen dure spelers

Afgelopen seizoen werd Tottenham tweede, achter landskampioen Chelsea. Een verschil van 7 punten hield Tottenham van de zo begeerde landstitel af. Deze transferzomer zag The Spurs Kyle Walker vertrekken, maar wist nog geen nieuwe aankopen te doen. Dat zet de nodige vraagtekens bij Chelsea coach Conte.

'Ik vraag me af wat bij Tottenham de verwachtingen voor komend jaar zijn,' liet de oefenmeester van Chelsea weten in gesprek met The Daily Mail. 'Als ze geen kampioen worden of zich plaatsen voor de Champions League, is dat geen ramp. Maar als ze in de eerste ronde worden uitgeschakeld en daarna in de Europa League eruit gaan tegen AA Gent, is dat óók geen ramp.'

Conte ziet dat de lat bij de echte Engelse topclubs vele malen hoger ligt, 'Voor Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United en wellicht Liverpool zou zoiets wel een ramp zijn. Je moet de status van een team begrijpen. Als Barcelona en Real Madrid geen rol van betekenis spelen in de Spaanse titelrace, is dat een ramp. Maar voor bijvoorbeeld Sevilla geldt dat niet.'

'Als je de ambitie hebt om de Premier League of Champions League te winnen, dan moet je dure spelers halen. Anders blijf je op hetzelfde niveau hangen. Zo simpel is dat,' besluit Conte.

