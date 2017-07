Juventus goalie Buffon denkt aan stoppen

Buffon heeft nog een contract voor een seizoen bij de Oude Dame, daarna is het wellicht genoeg geweest voor de Italiaanse goalie.

Met het aankomende WK in zicht volgend jaar zomer in Rusland, denkt Gianluigi hardop na over een besluit om zijn handschoenen voorgoed op te gaan bergen. Tegenover de Italiaanse media liet Buffon weten: 'Dit zou mijn laatste jaar kunnen zijn. Dat is best opwindend. Ik wil proberen om van de speciale momenten te genieten, zoals met iedere herinnering. Wanneer je ergens naartoe gaat en je denkt dat het de laatste keer is, waardeer je de schoonheid van die plek meer.'

Afgelopen seizoen won Juventus de dubbel, maar liep het opnieuw de Champions League mis. Buffon beseft dat het laatste seizoen voor hem dus een speciale kan worden, 'Maar ik wil het nog formidabeler maken door op de toppen van mijn kunnen te spelen, waardoor we misschien met Juventus onze prestaties uit het verleden kunnen herhalen.'

Gelukkig heeft het mislopen van de Champions League geen negatief effect op Buffon, 'Maar dat maakt me niet angstig. Ik heb dat nooit als iets negatiefs gezien.'

