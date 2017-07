VIDEO: Barcelona met 1-0 de baas over Mourino en Co in ICC

In de nacht van woensdag op donderdag speelde FC Barcelona in de International Champions Cup tegen Manchester United. Daar was Neymar opnieuw de man die voor de enige goal van het duel zorgde en dus de winst voor FC Barcelona.

