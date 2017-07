Pröpper: Concurrentie op middenveld is beter voor PSV

PSV wist erin te slagen om Marco van Ginkel een heel seizoen te huren van Chelsea, de derde termijn voor de middenvelder gaat daarbij in.

Het middenveld wordt nu dus overspoeld door goede spelers, het wordt voor Cocu een luxepositie. Ook PSV middenvelder Davy Pröpper beseft dat het komend seizoen vechten wordt voor een basisplek. Buitenom Van Ginkel zijn ook Bart Ramselaar en Jorrit Hendrix er nog, 'We hebben met Bart, Jorrit, Marco en mij vier spelers voor drie plaatsen en dan zitten er dus nog enkele goede talenten achter, Dat hoort bij een club als PSV. Zo houden we elkaar scherp, dat is goed voor het elftal.'

Nu luidt de vraag wie er als eerste buiten de boot valt bij PSV wat betreft de basis, al denkt Propper niet dat daar een van de vier minder zal spelen, 'We spelen zo veel wedstrijden en gedurende een seizoen raken er altijd spelers geblesseerd. Iedereen zal echt wel genoeg minuten maken.'

Donderdagavond wacht voor PSV de eerste officiele test, dan komt het Kroatische NK Osijek op bezoek in de derde voorronde van de Europa League. 'Dat wij van hen moeten winnen. Dat zijn we aan onze stand verplicht, klaar. Osijek is geen club waar je direct alles van weet, maar wij worden door de staf altijd zeer zorgvuldig voorbereid. Dat gaat met beelden en analyses. We hebben natuurlijk twee jaar Champions League gehad, prachtige wedstrijden, maar in de Europa League mag er meer van ons worden verwacht. Er zitten nog altijd fantastische clubs in deze competitie. De groepsfase halen en dan overwinteren is in elk geval het doel. We willen er een heel mooi seizoen van maken, dan moeten we tegen Osijek dus zeer goed beginnen.'

