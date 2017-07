Mourinho: Pogba van hetzelfde kaliber als Messi en Ronaldo

Woensdagnacht verloor Manchester United met 1-0 van FC Barcelona, opnieuw was Neymar de grote man aan de kant van de Catalanen.

Maar Jose Mourinho was voornamelijk te spreken over Paul Pogba, de middenverder van United liet zien waarom hij voor een gigantisch bedrag naar Old Trafford was gehaald. 'Met Messi en Neymar is er maar één van elk. Er zijn er geen twee. Luis Suárez, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modric, er zijn er maar één van hen. Ze kunnen dus alleen voor één club spelen en niet voor twee. We kunnen ze niet hebben. Ze behoren tot de clubs.'

'Je kan tactisch heel hard werken om je team te verbeteren, om je spelers te verbeteren, maar sommige spelers zijn speciaal en tegen die aard is er niets wat je kan doen. In de echte wedstrijden probeer je het kwaliteitsverschil te compenseren met een bepaarde tachtische organisatie en daarmee kan je winnen.'

'In het voetbal is het mogelijk dat een team beter is dan de som van de onderdelen, maar de onderdelen zijn geweldig. Hun relatie met de bal is geweldig. Je kunt discussiëren over de bezetting van ruimte, tactieken en compacte blokken, maar de relatie van de speler met de bal is nog steeds het belangrijkste. Zelfs voor een tegenstander op de bank zoals ik dat ben, is het prachtig om de relatie van die spelers met de bal te zien. Vandaag liet, één van mijn spelers, Paul Pogba dat niveau zien. Hij liet zien dat hij bij dat niveau hoort.'

