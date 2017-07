Marcel Keizer kende als Ajax trainer zijn officiele debuut bij Ajax, woensdagavond tegen OSC Nice in de derde voorronde van de Champions League.

Vervolg: Marcel Keizer deelt complimenten uit aan Ajax

De wedstrijd in Nice eindigde in een 1-1 remise, terwijl er voor beide ploegen wellicht meer in had kunnen zitten. De eerste helft was voor de thuisploeg, maar Ajax herpakte zich goed in het tweede bedrijf en had zelfs recht op de winnende treffer.

Ik gesprek met Ziggo liet trainer Keizer weten: 'Ik denk dat we de eerste helft beter konden. n de tweede helft hebben we het goed opgepakt en verdienden we misschien meer, maar over all denk ik dat 1-1 wel logisch is.'

Na het rustsignaal oogde Ajax een stuk rustiger en geduldiger, 'Dat heeft ons iets opgeleverd. Na de goal ga je sowieso wat makkelijker voetballen, dat speelt natuurlijk ook mee. Daarna hadden we meer goals moeten maken. We hadden misschien een beetje pech met een bal op de lat en die scrimmage, maar daaromheen krijg je ook genoeg mogelijkheden die je gewoon moet benutten.'

De slotfase was dan slordig, 'Dan staan we compleet ongeorganiseerd, lopen de middenvelders uit positie en denk ik: hoe kan dat? Nice krijgt nog een gigantisch grote kans en er waren een paar voorzetten voor de goal. Dan denk ik: wat doen we onszelf aan?'

Toch vindt Keizer het een compliment waard wat Ajax heeft neergezet, 'In deze tijd moet je die jognens sowieso een compliment maken: de gedachten verzetten en dan dit laten zien. Tuurlijk was het niet allemaal even goed, wee kunnen beter, dat weten we ook, maar dat komt ook wel.'

