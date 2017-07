Ajax speelt sterk maar laat overwinning liggen tegen OGC Nice

Ajax speelde woensdagavond tegen OGC Nice in de derde voorronde van de UEFA Champions League.

En de eerste wedstrijd van de nieuwe coach Marcel Keizer was ook een feit. Een matige eerste helft resulteerde echter in een intikker van Mario Balotelli, Ajax stond nog even te acclimatiseren van de nieuwe coach Keizer en zijn tactieken die daarbij horen. Ook Dolberg kon zich nog niet helemaal vinden in de tactieken, aangezien hij niet te zien was.

Aan alles was te zien dat Keizer zijn ploeg toegesproken had dat het moest gaan gebeuren, voor Nouri, voor Amsterdam en voor de club zelf. Vooraf had Nice al warmgelopen met Stay Strong Appie-shirts en Ajax moest toch voor hem goed gaan spelen. Dat resulteerde direct na het begin van de tweede helft in de 1-1 door Donny van de Beek. Een mooi schot nadat de bal terugkeerde uit de voeten van klungelige keeper Yoan Cardinale. Cardinale maakte meer fouten en dat bleef bij de thuisfans in Nice ook niet ongemerkt. Na de 1-1 gaf hij nog meerdere keren de bal weg aan Ajax, wat echter niet meer mocht baten.

In de laatste minuten kregen we weer een bekende Amsterdamse speelwijze te zien: angstig en heel erg bang voor een tegendoelpunt, Nice had 3 keer kunnen scoren maar door goed optreden van onder meer Davinson Sanchez - die de hele wedstrijd goed te zien was - bleef Ajax verder ongedeerd en gaat het naar huis met een tegendoelpunt op zak. Klaas-Jan Huntelaar kreeg verder geen kans en zal zijn debuut wellicht volgende week gaan maken.

