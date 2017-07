Neymar hoeft zich over de rechtszaak in Brazilië niet meer zorgen te maken. De zaak over mogelijke belastingontduiking is geseponeerd.

Vervolg: Neymar vrijgesproken in fraude zaak

De vader van Neymar maakte vandaag bekend dat de zaak omtrent de belastingontduiking geseponeerd word. Neymar zou in zijn tijd bij Santos en Fc Barcelona geen belasting hebben betaald over de inkomsten die hij van de twee clubs kreeg, ook over de sponsorgelden tussen 2011 en 2014 zou geen belasting zijn betaald. Hierdoor kreeg Neymar een boete van 60 miljoen die doordat hij in hogerberoep ging al gehalveerd werd. Nu de zaak geseponeerd is hoeft Neymar geen boete meer te betalen aan de Braziliaanse fiscus.

Ook heeft Neymar in Spanje problemen met de fiscus. Hij kan daar rekenen op een celstraf van 2 jaar en een boete van 10 miljoen. Echter hoeven in Spanje veroordeelden zonder strafblad niet de cel in als hun straf 2 jaar of minder is. Dit betekend dat Neymar dus met een gerust hart in Spanje kan verblijven.

Neymar vrijgesproken in fraude zaak

