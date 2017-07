Bondscoach Terim weg bij Turkse voetbal bond.

De Turkse voetbalbond TTF maakt bekend dat de samenwerking tussen Fatih Terim en de bond per direct is verbroken. Invloeden van buitenaf zouden tot deze keuze geleid hebben.

Bekend is dat Terim 2 weken geleden betrokken raakte bij een opstootje in een restaurant aan de westkust. Ook doet er een video de ronde waarin Terim samen met zijn schoonzonen een aantal mannen bedreigt en zelfs mishandeld.

Voor vele Turkse fans is het schrikken dat Terim niet langer de vertrouwde bondscoach is. In totaal was Fatih 11 jaar de stuurman van de nationale ploeg, maar werke hij ook bij clubs als Fiorentina, AC Milan en Galatasaray. De laatst genoemde komt nu het meest in aanmerking voor een terugkering.

