AS Monaco wil Thomas Lemar behouden en Arsenal kan fluiten naar deal

Dinsdag meldde het Engelse Arsenal FC al dat het een bod van 50,3 miljoen euro had gedaan op AS Monaco speler Thomas Lemar, maar de Franse club lijkt niet hard mee te werken aan een transfer.

Deze transferzomer kreeg AS Monaco al een bedrag van 165 miljoen euro binnen, hierdoor verlieten Bernardo Silva, Benjamin Mendy en Tiemoue Bakayoko de club. Het lijkt er alleen op dat het daarbij niet blijft voor de Monagasken, ook aan Kylian Mbappé wordt hevig getrokken.

Arsenal, Manchester City en Real Madrid lijken samen uit te gaan maken wie Mbappé over kan nemen van AS Monaco, al lijkt Arsenal een akkoord te hebben gemaakt. Alleen de kans dat de middenvelder daadwerkelijk vertrekt bij de Franse kampioen lijkt nihil.

Tijdens een persconferentie liet de vice-voorzitter van AS Monaco weten: 'Om te reageren op de geruchten, wil ik laten weten dat Lemar bij ons blijft. Hij is een enorm talent en hij is erg belangrijk voor dit team. We hebben tot nu toe de spelers kunnen behouden die we wilden behouden.'

