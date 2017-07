UPDATE: Monaco weet niks van transfer Mbappé naar Real Madrid

Dinsdag leek Mbappé hard op weg om naar Real Madrid te verkassen, de Koninklijke zou een akkoord hebben over een bod van 180 miljoen euro.

Maar een dag later komen de Monagasken met een verklaring en geven ze aan dat er helemaal niets van waar is. AS Monaco heeft juist de hoop dat Mbappé langer blijft.

'Ik kan jullie verzekeren dat we met geen enkele club al een akkoord hebben,' liet vice-voorzitter Vadim Vasilyev woensdag weten bij de presentatie van enkele nieuwe spelers.

'We hebben heel wat aanbiedingen voor Mbappé. Hij is een van de grootste talenten van het mondiale voetbal, maar we praten op dit moment juist over een contractverlenging. We hopen dat we tot een akkoord komen.'

