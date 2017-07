PSV meer voorzichtig met huren jonge talentvolle spelers

PSV is de afgelopen jaren terughoudender geweest met het aantrekken van jonge talentvolle voetballers.

PSV heeft de laatste jaren ervoor gekozen om eerst een jeugdtalent een jaar te huren, zo kan er alvast gewend worden aan het trainen en spelen op de Herdgang (trainingscomplex red.).

Zo kunnen beide partijen zien of het zinvol is om in de toekomst verder te gaan met elkaar en iets op te bouwen. Zo huurde PSV in eerste instantie Kjølø, die werd woensdagmiddag een eerste contract onder zijn neus geschoven.

