Woensdagavond staat Ajax in Frankrijk tegenover OSC Nice in het heenduel van de derde voorronde Champions League.

Vervolg: Nice draagt speciaal Nouri shirt in warming up als eerbetoon

Voor de Amsterdammers is de afgelopen tijd een zware geweest, de situatie rondom Abdelhak Nouri heeft de gemoederen aardig bezig gehouden. Woensdagavond komt Nice met een speciaal eerbetoon voor de Amsterdammers, er wordt in de warming up met een speciaal Nouri-shirt rondgelopen.

Nice draagt speciaal Nouri shirt in warming up als eerbetoon

Een korte samenvatting: Woensdagavond staat Ajax in Frankrijk tegenover OSC Nice in het heenduel van de derde voorronde Champions League..