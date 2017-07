De Rotterdamse grootmacht heeft een duel toegevoegd aan de voorbereiding, op dit moment spelen de Rotterdammers een geheim oefenduel.

Vervolg: Feyenoord speelt 'geheim' oefenduel achter gesloten deuren

Informatie over de tegenstander is niet bekend, alleen wordt via twitter bekend gemaakt dat de Rotterdammers woensdagmiddag een geheim oefenduel spelen.

Zaterdag ontvangt Feyenoord de Spaanse opponent Real Sociedad, waarna op 5 augustus de eerste echte test wacht in het eigen stadion. Dan komt het Arnhemse Vitesse op bezoek en staat de Johan Cruijff Schaal op het programma.

Feyenoord speelt 'geheim' oefenduel achter gesloten deuren

Een korte samenvatting: De Rotterdamse grootmacht heeft een duel toegevoegd aan de voorbereiding, op dit moment spelen de Rotterdammers een geheim oefenduel..