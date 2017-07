Donderdagavond wacht voor PSV het eerste officiele duel van het nieuwe seizoen, in eigen huis moet worden aangetreden tegen NK Osijek uit Kroatië.

Vervolg: PSV kent wisselend succes tegen Kroatische tegenstanders

Voor PSV is het niet de eerste keer dat er een Kroatische tegenstander uit het balletje kwam, we kijken even terug in de geschiedenis. In het seizoen 1962/1963 kende PSV weinig succes, tegen NK Rijeka ging zowel uit als thuis de wedstrijd verloren.

Ruim tien jaar later in 1976 kende PSV meer geluk, in de derde ronde van de Europa Cup I kwamen de Eindhovenaren toen uit tegen Hajduk Split. Zowel thuis als uit werd met dezelfde cijfers gewonnen (2-0 en 0-2 red.) Hierdoor moest er toen worden verlengd en was het Willy v.d Kuylen die PSV een ronde verder schoot.

In 2013/2014 dateert de meest recente ontmoeting, toen was het Dinamo Zagreb wat de loting liet zien. In Kroatie werd er bloedeloos met 0-0 gelijkgespeeld, waarna het thuisduel met 2-0 werd gewonnen.

