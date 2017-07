Ajax heeft het heenduel in Frankrijk ruimschoots gewonnen van OSC Nice, de reden voor de ruime winst was al snel te achterhalen.

Vervolg: COLUMN: Verkeerd shirtje Balotelli zorgt voor winst Ajax op Nice

Balotelli, ook wel bekend als 'Enfant terrible' zorgde al binnen een minuut dat Ajax ruim voor stond in Nice. 'Het duel werd om 18.30u afgetrapt, zodat ook de jongere jeugd de kans kreeg om het duel bij te wonen. Alleen de tijd had net zo goed later kunnen zijn, want dan hadden de jeugdigen dit niet allemaal mee hoeven krijgen,' viel te lezen in een statement op clubwebsite van de Franse club.

Balotelli had in het kleedlokaal niet door dat hij het verkeerde shirtje had aangetrokken, toen de scheidsrechter klaar was met tellen en floot voor de aftrap viel het shirt van de bonkige spits pas op bij de grensrechter. 'Het shirt van Balotelli was gewoon veel te klein, daarbij had hij het verkeerd om aangetrokken en stond het rugnummer op zijn borst. Dit kunnen we bij de UEFA niet accepteren.'

Balotelli werd eenmalig aangesproken op het omdraaien van zijn shirt, alleen wilde de spits niet meewerken aan de zijlijn. Toen de scheidsrechter de tijd stop zette, wilde hij na 8 minuten wel weer verder. Maar 'Enfant terrible' had toen zijn shirt nog niet fatsoenlijk aan. Hierdoor besloot de vierde official dat het duel vroegtijdig werd afgefloten en dat Ajax met een reglementaire overwinning terug naar Amsterdam keerde.

Hierdoor lijkt het returnduel van volgende week in de Johan Cruijff Arena een formaliteit te worden voor de Amsterdammers, die zichzelf al rijk rekenen voor plaatsing van de groepsfase van het kampioenenbal.

COLUMN: Verkeerd shirtje Balotelli zorgt voor winst Ajax op Nice

Een korte samenvatting: Ajax heeft het heenduel in Frankrijk ruimschoots gewonnen van OSC Nice, de reden voor de ruime winst was al snel te achterhalen..