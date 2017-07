Cocu verwacht scherpte tegen Osijek bij iedereen vanaf eerste minuut

Cocu liet eerder al weten tevreden te zijn over de voorbereiding en het trainingskamp, maar is toch op zijn hoede voor NK Osijek.

PSV wist Osijek te loten in de derde voorronde van de Europa League, donderdagavond mag PSV eerst in het eigen (uitverkochte huis) aftrappen voor het tweeluik. Op de persconferentie van woensdag liet Cocu weten dat PSV de eerste stap richting succes wil gaan boeken, 'Het team is klaar voor deze wedstrijd. Het besef van het belang van deze wedstrijd is er in het team.'

Cocu is op zijn hoede voor de tegenstander, daar waar PSV het nog moet doen zonder nieuwkomer Lozano, 'Lozano is wat later aangesloten. Hij is fit, maar heeft nog wat opbouw en aanpassing nodig. Osijek heeft technisch vaardige spelers. Goede aanvallers met scorend vermogen. Het zal geen makkelijke wedstrijd worden.'

