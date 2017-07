Woensdagmiddag was er al sprake van een verlengen van Berghuis bij Feyenoord, maar Watford en Feyenoord leken er lange tijd niet uit te komen. Maar de transfer is zo goed als rond.

Vervolg: UPDATE: Feyenoord heeft beet, Berghuis voor 4,5 overgenomen

De transfer van Berghuis naar Feyenoord lijkt zo goed als rond, het verschil van een half miljoen is teruggebracht naar enkele tonnen. VI laat woensdagavond bekend maken dat de transfer beklonken wordt.

Er zou een contract voor 4 seizoenen klaarliggen voor de speler van Watford, daar waar de transfersom op 3,5 miljoen euro wordt geschat.

Gerucht: "Steven Berghuis zou tekenen voor 4 jaar" en transfersom rond 3,5 Miljoen — FRWatchers 🔴⚪ (@FRWatchers) 25 juli 2017

Momenteel is Feyenoord druk in de onderhandeling met het Engelse Watford, het verschil tussen vraag en aanbod is momenteel nog maar een half miljoen euro. VI weet te melden dat Watford een 7 miljoen euro verlangt voor Berghuis, dat terwijl Feyenoord dus rond de /6,5 miljoen zit.

Watford wil in euro's 7 miljoen hebben, #Feyenoord heeft 6,5 geboden. Dat is dus het half miljoentje dat Berghuis nog weghoudt uit De Kuip — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) 26 juli 2017

Weet Feyenoord een akkoord te bereiken met Watford, dan speelt Berghuis ook komend seizoen in het shirt van de Rotterdammers. Mocht Berghuis dinsdag officieel worden vastgelegd, wil Feyenoord alsnog een aanvallende versterking halen zodat alle posities dubbel zijn bezet.

