Watford en Feyenoord bereiken bijna overeenstemming over Berghuis

Het lijkt erop dat Steven Berghuis ook komend seizoen in het shirt van Feyenoord speelt. Watford en Feyenoord bereiken bijna een akkoord.

Momenteel is Feyenoord druk in de onderhandeling met het Engelse Watford, het verschil tussen vraag en aanbod is momenteel nog maar een half miljoen euro. VI weet te melden dat Watford een 5 miljoen euro verlangt voor Berghuis, dat terwijl Feyenoord dus rond de 4/4,5 miljoen zit.

Weet Feyenoord een akkoord te bereiken met Watford, dan speelt Berghuis ook komend seizoen in het shirt van de Rotterdammers. Mocht Berghuis dinsdag officieel worden vastgelegd, wil Feyenoord alsnog een aanvallende versterking halen zodat alle posities dubbel zijn bezet.

