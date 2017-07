Cvitanich trapt na richting Ajax: Hoop dat Nice wint

Woensdagavond staat de wedstrijd tussen het Franse Nice en Ajax op het programma in Frankrijk, de wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League.

Dario Cvitanich stond zowel bij Ajax als bij OSC Nice onder contract, maar de aanvaller zet zijn geld toch op het Franse Nice. Ajax moet in het tweeluik proberen zich te plaatsen voor de play offs om de groepsfase van de Champions League te bewerkstelligen.

'Ja natuurlijk! Ik geloof en hoop dat het lukt. Ik zit in ieder geval voor de televisie,' laat de Argentijn weten op de clubwebsite van Nice. 'Het zal een erg moeilijk wedstrijd worden, tegen Ajax. Maar in de eigen Allianz Riviera moet gewonnen worden.'

De inmiddels 33-jarige Cvitanich is tegenwoordig actief voor Club Atlético Banfield, maar de aanvaller kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tijd in Amsterdam. 'Ik was toen nog jong. Misschien als ik wat volwassener was geweest, dat het dan anders was gelopen. Maar over het algemeen ben ik tevreden. Het was niet zoals in Frankrijk. Niet zoals bij Nice, waar mijn hart ligt.'

