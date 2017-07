De oefenmeester van de regerend landskampioen van Nederland is op de hoogte dat de komst van Van Persie een lastig verhaal wordt, maar toch houdt de trainer hoop.

Vervolg: Gio: Van Persie weet onze wens, de bal ligt nu bij hem

Het Turkse Fenerbahce wil slechts 4 miljoen ontvangen voor de Oranje International, hierdoor lijkt het voor Feyenoord niet onhaalbaar om Van Persie terug te halen naar het oude nest.

'Ik ken hem goed, we hebben samen in Oranje gespeeld en af en toe appen we met elkaar,' aldus Van Bronckhorst in gesprek met VI. 'Meer dan dat is het niet. Het spel rond zo'n transfer wordt gespeeld door meerdere partijen.'

'Robin weet dat wij hem heel graag willen hebben, alleen zijn wij afhankelijk. Je hebt te maken met zijn club Fenerbahçe waar hij nog een doorlopend contract heeft. Wat willen die?'

'Je moet maar hopen dat alles een keer op het juiste moment als een puzzel in elkaar valt. Of dat dit seizoen gebeurt, of misschien volgend jaar, dat weet ik ook niet.'

