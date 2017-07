Ronald de Boer is allerminst overtuigd van de Braziliaan Neres in het shirt van Ajax, zijn nieuwe werkgever die een veel te hoog bedrag neerlegde voor zijn komst.

Vervolg: Ronald de Boer: Ajax heeft veel te veel betaald voor Neres

In zijn column in de VI laat Ronald de Boer weten: 'In de tijd dat mijn broer Frank trainer was in Amsterdam, lag bij aankopen de absolute grens bij €6 miljoen. Tegenwoordig wordt het dubbele neergelegd voor David Neres, een aanvaller die net een paar wedstrijden in de Braziliaanse competitie heeft gespeeld. En €5 miljoen voor Mateo Cassierra.'

De meerwaarde van Neres kan Ronald de Boer niet zo 1-2-3 terugzien, 'Ik ben nog steeds niet overtuigd van hun meerwaarde, terwijl toptalent Václav Cerny op de vleugels nu buiten de boot valt.'

'Gelukkig zien we tussen alle aankopen door ook nog enkele jongens die de hele opleiding bij Ajax hebben doorlopen. Donny van de Beek, Justin Kluivert, Matthijs de Ligt zijn daar de meest recente voorbeelden van. En Abdelhak Nouri natuurlijk, van wie we helaas nooit zullen weten hoe ver zijn geweldige talent hem gebracht zou hebben.'

Ronald de Boer: Ajax heeft veel te veel betaald voor Neres

Een korte samenvatting: Ronald de Boer is allerminst overtuigd van de Braziliaan Neres in het shirt van Ajax, zijn nieuwe werkgever die een veel te hoog bedrag neerlegde voor zijn komst..