Manchester City doet recordbod op Real Madrid target Mbappé

Het is nog maar de vraag waar Kylian Mbappé zijn toekomst gaat voortzetten, de jongeling kan naar Real Madrid en naar het Engelse Manchester City.

De sterspeler van het Franse AS Monaco leek een overeenkomst te hebben gesloten met het Koninklijke Real Madrid, maar nu lijkt het Engelse Manchester City ook ineens in the picture te zijn. De ploeg van Guardiola heeft een monsterbedrag uitgebracht bij de Monagasken voor Mbappé.

Goed geinformeerde bronnen binnen Man. City weten te melden dat Real Madrid Mbappé nog helemaal niet gekocht kan hebben en eerst een aantal spelers moet laten gaan. Nu lijkt Guardiola met zijn Man. City de beste papieren te hebben om Mbappé binnen te halen.

Net als iedere andere club moet er minimaal 150 miljoen pond (168 miljoen euro) moeten worden neergelegd om Mbappé los te kunnen weken. Guardiola houdt de hoop dat hij met Mbappé aan de haal kan gaan.

