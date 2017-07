In de laatste groepswedstrijd van Zweden was Italie te sterk met 2-3, waardoor de Duitsers uit dezelfde groep met de groepswinst aan de haal gingen.

Vervolg: Italianen zorgen voor tegenstander Zweden voor Oranje leeuwinnen

Door de winst van de Italianen op de Zweden, zijn de Vikingen aan Oranje gekoppeld komende zaterdag in de kwartfinale van het EK. De Italianen leken roemloos ten onder te gaan met 0 punten uit de eerste twee duels, terwijl Zweden groepshoofd was. Zweden verslikte zich dus in een sterk Italie en moest met een tweede plek genoegen nemen.

In het eerste bedrijf was Sabatino met twee treffers de beul voor Zweden, al deed Schelin via de stip nog wat terug voor het rustsignaal. Koud in de tweede helft was het opnieuw Zweden dat via Blackstenius op gelijke hoogte kwam in Doetinchem.

Zweden kon de valse start goedmaken, althans zo leek. Waar de geelblauwe op zoek gingen naar de winnende treffer, viel hij vijf minuten voor eind aan de andere kant. Girelli scoorde voor Italie, waardoor Zweden zaterdag tegen Oranje mag aantreden in de kwartfinale.

