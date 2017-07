Maradona: Voetbal moet met zijn tijd mee, videoscheids hoort daarbij

Opnieuw kwam de videoscheidsrechter in de Confederations Cup weer goed van pas, de Argentijnse vedette Maradona vindt het dan ook hoogste tijd dat het permanent wordt ingesteld.

Op de website van de FIFA laat de Argentijn weten dat zijn goal uit 1986 tegen Engeland ook nooit had geteld mits er videoarbitrage was geweest. 'En ik zal je nog iets vertellen. Op het WK van 1990 haalde ik tegen de Sovjet Unie met mijn hand de bal van de lijn. We hadden geluk, want de arbitrage zag het niet.'

'Je kon die technologie toen nog niet gebruiken, maar nu is het een heel ander verhaal.' Zonder die handsbal had dat WK een hele andere winnaar gehad. 'Laten we niet vergeten dat Engeland in 1966 wereldkampioen werd dankzij een bal die niet over de lijn is geweest.'

'Daarna overkwam het hen zelf in 2010, toen die goal van Frank Lampard tegen Duitsland niet werd gegeven. Engeland maakte de goal die het verdiende, maar daarna kregen de Duitsers meer vertrouwen en dat moment veranderde de wedstrijd helemaal,' sluit Pluisje af.

Volgens de Argentijn is het de hoogste tijd voor de invoering van de videosystemen, 'Het is tijd om dat nu allemaal te veranderen. Sommigen zeggen dat het allemaal lang duurt en dat het irritant is. Maar het is juist irritant als een doelpunt onterecht wordt gegeven of juist onterecht wordt afgekeurd.'

