Veltman: Ajax is strijdbaar, we zijn klaar voor Nice

De ingrijpende gebeurtenis rondom Ajacied en jongeling Abdelhak Nouri (9 juli jl.) is hard aankomen in kamp Ajax, maar de ploeg denkt klaar te zijn voor het treffen met OSC Nice.

Woensdagavond speelt Ajax de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League, het Franse OSC Nice is dan de tegenstander. Natuurlijk kwam de naam van Nouri naar voren in de persconferentie voorafgaand aan het duel dinsdagavond.

Keizer kreeg de vraag of hij hulp van buitenaf had gezocht om de groep steun te bieden, 'Ik heb wel wat mensen gebeld die in een soortgelijke situatie terecht zijn gekomen. Je probeert overal kennis vandaan te halen, maar de gesprekken met spelers hebben we als Ajax zelf gedaan. En het is niet zo dat we jongens hebben thuisgelaten omdat ze niet in staat zijn om te spelen. Iedereen is in staat om te spelen.'

De gebeurtenissen rondom Nouri mogen van Keizer zijn werk rondom het aankomend seizoen niet bemoeilijken, 'Ik denk niet aan mij persoonlijk, of het nu moeilijker of makkelijker was gegaan. Er is gewoon iets heel ernstigs gebeurd, daar heeft iedereen het op zijn eigen manier moeilijk mee. Met de selectie hebben we geprobeerd de familie zoveel mogelijk steun te geven. Het mooie aan de familie van Appie is dat ze ons ook nog enorm steun geven. Het is de bedoeling dat het andersom is in deze situatie. Dat is gelukt, maar andersom kregen we net zoveel steun terug. Bij de selectie hebben we het iedere dag over Appie, dat is nu niet anders.'

Veltman moet de lege plek op gaan vullen die Klaassen achter liet na zijn vertrek naar het Engelse Everton. Veltman liet weten dat de groep strijd laat zien en klaar is voor het duel in de derde voorronde van woensdagavond, 'Het is anders dan anders natuurlijk. Het is het meest vreselijk voor de familie en Appie zelf. Het toewerken naar een wedstrijd is hartstikke moeilijk. We hebben een heel jonge groep. Het brengt ons wel bij elkaar, je helpt elkaar in deze situatie en probeert iedereen er bovenop te brengen. Ik denk wel dat wij als groep klaar zijn voor deze wedstrijd. De laatste dagen zie ik op de trainingen honderd procent strijd en dat iedereen voor elkaar door het vuur gaat.'

