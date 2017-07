PSV jaagt op 24-jarige linksback van Independiente

De Argentijnse media ontploft sinds maandag, het lijkt erop dat PSV aast op Taglaifico.

De 24-jarige 24-jarige Nicolás Tagliafico, de aanvoerder van het Argentijnse Indepiente staat in de belangstelling van de Eindhovense grootmacht. Maar niet alleen PSV lijkt te azen op de linksback 24-jarige Nicolás Tagliafico, ook het Spaanse Sevilla en de Eredivisie kampioen Feyenoord worden genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van de back.

Argentijnse linksback Tagliafico (24) is in het verleden aangeboden en bekeken door #PSV. Nog geen bevestiging gehad dat hij nu in beeld is.