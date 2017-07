Derrick Luckassen had een flink aantal clubs achter zich aan, toch koos hij voor Eindhoven.

Vervolg: Luckassen denkt bij PSV het beste te kunnen rijpen

De 22-jarige verdediger tekende eerder deze maand tot 2022 bij PSV. Echter had dat ook een andere club kunnen zijn, in een interview laat hij weten dat hij bij PSV het beste gevoel had.

Ook zegt Luckassen dat hij bij een Nederlandse topclub hij zich verder kan ontwikkelen tot een goede verdediger. Bij AZ was er een einde gekomen aan zijn ontwikkeling en dit is voor de jonge verdediger dan ook een mooie stap vooruit. Luckassen kijkt ook uit naar de samenwerking met Phillip Cocu, die vroeger zelf natuurlijk ook aardig kon voetballen.

Luckassen zat al drie seizoenen in het eerste van AZ, in de laatste twee kwam hij echt veel aan spelen toe. Met de transfer is 5 miljoen gemoeid.

Luckassen denkt bij PSV het beste te kunnen rijpen

Een korte samenvatting: Derrick Luckassen had een flink aantal clubs achter zich aan, toch koos hij voor Eindhoven..