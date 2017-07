Kaká: 'Ik wens Neymar veel succes met het maken van juiste keuze'

De gehele voetbalwereld ligt aan de voeten van de Braziliaanse vedette Neymar, zo ook landgenoot Kaká.

Kaká is benieuwd waarvoor Neymar gaat, of een langer verblijf bij FC Barcelona, of de overstap naar het Franse PSG. De landgenoot van Neymar sprak met Omnisport, 'Iedereen wil grote spelers vastleggen en Neymar is natuurlijk één van hen. Maar het is een persoonlijke keuze. Ik weet niet wat hij graag wil, of hij denkt dat zijn tijd bij Barcelona voorbij is en verder wil.'

'Wat ik wel kan zeggen is dat Neymar een geweldige voetballer is. Waar hij de komende jaren ook speelt, hij zal het uitstekend doen.' De Spaanse media meldt dat Neymar graag uit de schaduw van Messi wil stappen en zelf de leiding wil hebben bij PSG.

'We gaan het zien. Ik wens hem veel geluk bij het maken van zijn beslissing. Het is niet makkelijk om te bepalen wat het beste is voor je toekomst,' aldus Kaká.

