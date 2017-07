Van Zweden weigert nieuwste bod van Koeman op sterspeler

Gylfi Sigurdsson kan vertrekken bij Swansea City, hij kan naar het Everton van Ronald Koeman.

Koeman zou echter niet akkoord gaan met de immense vraagprijs van John van Zweden: 50 miljoen pond (55,9 miljoen euro). Daarom is er vandaag een wellicht laatste bod neergelegd: 45 miljoen pond voor de IJslander. Ook hier lijkt Van Zweden niet mee akkoord te gaan.

Van Zweden is namelijk vanaf het begin al duidelijk geweest tegenover Koeman en Everton: 50 miljoen pond omdat Sigurdsson te belangrijk is voor ons.

Bij elk gerucht gaat de Hagenees Van Zweden er vol tegenin met een ontkennende Tweet. Zo ook na de presentatie van Cuco Martina, vorige week.

Why does @Everton think 50 m for Gylfi is too much. While they ask 56 m for Barkkey with only 1 year left in is contract. Strange club.