Rodgers wilt niets weten van transfer Dembélé

En ook de Franse aanvaller waar het over gaat wordt geplaagd door een blessure. De 21-jarige Moussa Dembélé staat voor een miljoenentransfer naar Marseille, echter wilt Rodgers de speler niet kwijtraken aan de Franse topclub. Celtic speelt namelijk binnenkort Europees tegen Rosenborg en daar lijkt de aanvaller in de return weer mee te kunnen doen, veel kwaliteit is er verder voorin niet dus ze zullen het met hem moeten doen.

Vorig seizoen scoorde Dembélé al 32 keer voor Celtic in zijn eerste seizoen, eerder deed hij het ook al goed bij Fulham in de FL Championship.

Als de Franse topspits écht vertrekt, zal Rodgers snel vervanging moeten regelen, hij is echter al bezig met het afspeuren van zijn connecties voor een nieuwe aanvaller. Zo is Danny Ings van Liverpool - waar Rodgers eerder werkte - genoemd.

