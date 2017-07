Ajax is in de zoektocht naar een linksback uitgekomen in Oekraine, hierbij wordt de naam van Eduard Sobol genoemd.

Vervolg: Ajax meldt zich in Oekraïne voor linksback Sobol

Eduard Sobol kwam in 2016 op huurbasis uit voor Zorya, waar hij Feyenoord trof in de Europa League. De linksback heeft nog een doorlopend contract bij Donetsk tot medio 2020, wat Ajax een slordige anderhalf miljoen euro moet doen betalen voor het losweken van Sobol.

Eerder was het Turkse Fenerbahce al geinteresseerd in Eduard Sobol, maar de Turkse grootmacht haakte af. Nu lijkt Ajax de beste papieren te hebben om de linksback naar Amsterdam te halen.

Ajax meldt zich in Oekraïne voor linksback Sobol

Een korte samenvatting: Ajax is in de zoektocht naar een linksback uitgekomen in Oekraine, hierbij wordt de naam van Eduard Sobol genoemd..