Arsenal grijpt diep in de buidel voor Lemar van AS Monaco

Het Engelse nieuwsblad The Sun laat dinsdagmiddag weten dat het Engelse Arsenal een volgende slag heeft weten te slaan.

Wenger en zijn Arsenal hebben een bedrag van 503, miljoen euro overgemaakt naar AS Monaco, hiermee wordt de komst van de vleugelaanvaller vleugelspeler Thomas Lemar bevestigd.

Tot twee keer toe wilde AS Monaco niet overstag en veegde het een bod van Arsenal van tafel, maar het bod van 50,3 miljoen is inmiddels geaccepteerd. De 21-jarige Frans international is vanaf heden een Gunner.

Afgelopen seizoen speelde vleugelspeler Thomas Lemar 55 duels, waarin hij veertien maal doel trof en maarliefst 17 keer een goal voorbereidde. In de kwartfinale van de Champions League tegen het Duitse Borussia Dortmund wist vleugelspeler Thomas Lemar met drie assists belangrijk te zijn in het behalen van de halve finale plek van de Monagasken in het kampioenenbal.

