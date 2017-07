Ajacied Nouri van IC, ademt zelfstandig en is stabiel

De 20-jarige Abdelhak Nouri is dinsdagmiddag door de familie van de Intensive Care gehaald.

'Namens de familie Nouri kan Ajax melden dat Abdelhak van de intensive care af is. Hij wordt momenteel verzorgd op een afdeling die in ziekenhuistermen 'medium care' heet.'

Op 8 juli jl kreeg Nouri last van hartfalen in het oefenduel met het Duitse Werder Bremen, de jongeling zakte op het veld in elkaar en werd minutenlang gereanimeerd. Momenteel is de 20-jarige Nouri van de IC afgehaald, waar hij al een tijdje niet meer aan de beademing ligt.

Nouri ademt volledig op eigen kracht, maar voor de rest zijn er geen wijzigingen. Nouri is stabiel maar heeft wel ernstige hersenschade.

