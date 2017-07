AS Roma wil Mahrez halen maar als dat niet lukt dan willen ze Ziyech.

Vervolg: AS Roma denkt aan Hakim Ziyech van Ajax bij mislopen Mahrez

Op het verlanglijstje van AS Roma staat Mahrez op één, maar Leicester City verlangt 55 miljoen voor Mahrez, echter wilt AS Roma niet zoveel neerleggen voor Mahrez. Daarom zoekt AS Roma een alternatief.

De Romeinen zijn uitgekomen bij Hakim Ziyech van Ajax en die zou veel minder moeten kosten. AS Roma zou 28 miljoen euro willen neerleggen voor de middenvelder van Ajax. Eerder deze maand meldde Overmars nog dat Ziyech niet te koop is. Ziyech zou dus al na 1 seizoen kunnen vertrekken uit Amsterdam hij kwam vorig jaar over van FC Twente voor 11 miljoen euro.

