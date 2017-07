Karim Benzema gevolgd door Engels Liverpool en Arsenal

Dinsdagochtend kreeg de Fransman Karim Benzema te horen dat hij mag vertrekken bij Real Madrid, zijn geld wordt gebruikt om de financiering van Mbappe rond te krijgen.

Real Madrid gaat Karim Benzema op de transferlijst zetten, de Fransman moet ruimte maken in de financiele boekhouding om Mbappe te laten overkomen van AS Monaco. De Fransman hoeft echter niet lang zonder werkgever te zitten, in de Engelse Premier League lijken Arsenal en Liverpool uit te gaan vechten wie hem inwilligt.

Eerder nam Real al afscheid van Alvaro Morata (vertrokken naar Chelsea red.) en nu lijkt er dus nog een spits te vertrekken uit de Spaanse hoofdstad. Naar verluidt heeft Real Madrid 180 miljoen moeten betalen aan AS Monaco voor het jonge talent, maar wat er voor Benzema ontvangen moet worden is tot op de dag van vandaag nog onduidelijk.

