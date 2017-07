Hoeness: Transfer Neymar is afbraak aan voetbalwereld

Bayern Munchen voorzitter Uli Hoeness is allerminst blij met de aankomende transfer van Neymar, de Braziliaan zou op het punt staan naar PSG te vertrekken.

De Franse grootmacht heeft een bedrag van 222 miljoen euro over om de Braziliaan bij FC Barcelona weg te kapen, echter heeft Neymar zelf nog niet gereageerd op alle transferophef rondom zijn toekomst.

Tegenover de Duitse media laat Hoeness weten: 'Dit is een teken van zwakte, Als ik veel geld moet uitgeven om niets te bereiken, is het meer een teken dat ik ook ergens anders niet gewerkt ehb. En dat is waarom ik niet geïnteresseerd kan zijn om zo veel uit te geven.'

'Niet de duurste transfer is het beste, maar degene die het meeste doet. Ik denk dat we daarom, in deze haaienbak van €100 miljoen - €200 miljoen, onze eigen weg moeten vinden.'

