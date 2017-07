Woensdag begint voor Ajax het nieuwe seizoen, er wordt dan afgetrapt in de derde voorronde van de Champions League.

De Franse opponent OSC Nice is dan de tegenstander in de derde voorronde van de Champions League. Ajax speelt eerst in Frankrijk, waar het volgende week de klus in de eigen Arena dan uiteindelijk kan klaren. De oud verdediger van Nice, Luigi Bruins denkt dat Ajax een goede kans maakt om als winnaar uit de bus te komen.

In gesprek met Ajax Showtime laat Bruins weten: 'Ik denk dat Ajax zeker kans maakt. Ik hoop uiteindelijk ook dat ze doorgaan, laat dat duidelijk zijn. De Franse competitie staat bekend als een fysieke competitie. Nice is wel een ploeg die de intentie heeft om te voetballen.'

'Maar als je ver boven Olympique Lyon eindigt, dan mag je Nice zeker niet onderschatten. Dat het een voetballende tegenstander is, is wel een voordeel voor Ajax. Het kan daardoor een leuke wedstrijd worden.'

Bruins: Ajax heeft zeker wel kans tegen Nice in voorronde CL

