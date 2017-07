Real Madrid is erin geslaagd om Mbappé van AS Monaco los te weken, met een duizelingwekkend bedrag van 180 miljoen euro.

Vervolg: DEAL: Real Madrid legt 180 miljoen neer voor Mbappé

Real Madrid aaste al wekenlang op de jongeling van de Franse landskampioen, maar nu heeft het eindelijk beet. Een bedrag van 180 miljoen euro (waarvan 20 miljoen aan bonussen) wordt betaald aan AS Monaco om de overeenkomst te sluiten.

Een contract voor 6 seizoenen ligt klaar voor Mbappé, die een slordige 7 miljoen euro op jaarbasis aan salaris gaat opstrijken in de Spaanse hoofdstad. Zidane zag in Mbappé al langer een toekomstige ster en is in zijn nopjes met de komst van de jongeling.

AS Monaco bevestigde eerder dat er clubs illegaal contact hadden gezocht met de jongeling, waarvan de club niet op de hoogte was en naar de FIFA wilde stappen. Om welke clubs het ging wil AS Monaco niet prijsgeven.

Vorig seizoen brak Mbappé pas echt goed door en wist zich in de kijkers te spelen bij de grote Europese topclubs. In 44 officiele duels voor AS Monaco wist hij 26 keer doel te treffen. In de Champions League scoorde hij 6 keer in 9 duels en zette hij nog meer kracht bij.

DEAL: Real Madrid legt 180 miljoen neer voor Mbappé

Een korte samenvatting: Real Madrid is erin geslaagd om Mbappé van AS Monaco los te weken, met een duizelingwekkend bedrag van 180 miljoen euro..