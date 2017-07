David Seaman: Wenger moet Alexis Sanchez niet laten vertrekken

Als het aan oud doelman David Seaman ligt moet Arsene Wenger alles op alles zetten om de Chileen te behouden voor Arsenal.

Het lijkt er alle schijn van te hebben dat Arsene Wenger zijn Chileense goalgetter kwijt lijkt te raken, maar als het aan oud doelman David Seaman ligt moet Wenger alles op alles zetten om hem te behouden voor Arsenal.

Rivaal Manchester City, waar Pep Guardiola aan het roer staat, lijken al in een vergevorderd stadium te zijn met de Chileen. Maar ook PSG lijkt de gesprekken al te zijn begonnen met de goaltjesdief van Arsenal.

De oud doelman van The Gunners liet weten: 'Arsène Wenger's grootste probleem gaat het behouden van Alexis Sánchez worden. Ik zou alles doen wat nodig is om hem te behouden, want hij is een kwaliteitsspeler die je liever niet ziet vertrekken, met name niet naar je rivalen. Sánchez-type spelers zijn degenen die Arsenal moet halen.'

In totaal was de Chileen het afgelopen seizoen goed voor 30 treffers in alle competities, ook was hij nog eens 13 keer de aangever. Eerder wist Arsenal zich te versterken met Lacazette, maar een vervanger voor de Chileen is niet zo 1-2-3 gevonden.

'Om hem te vervangen, zou moeilijk zijn. Wat zullen ze voor hem krijgen? Hij heeft nog een eenjarig contract, zijn prijskaartje zou denk ik ongeveer tussen de €55 en €75 miljoen zijn. Je kan niet garanderen om dat geld uit te geven en een speler te krijgen die net zo goed is als Sánchez. Hij is een speler die gewoon briljant is op het hele veld.'

