Wesley Sneijder vanaf moment een niet in beeld geweest bij FC Utrecht

Frans van Seumeren heeft inderdaad geprobeerd Oranje international Wesley Sneijder naar FC Utrecht te halen, maar dat is volstrekt onhaalbaar.

Bij het Turkse Galatasaray werd het contract van Sneijder onlangs vernietigd, waardoor de Nederlander transfervrij kan worden opgehaald in Istanbul. Het salaris van Sneijder bij de Turkse grootmacht lag op 14 miljoen per jaar, iets waar FC Utrecht bij lange na niet aan kan tippen.

Sneijder zelf was wel bereidt om iets in te leveren, maar dan alsnog is het voor de club uit de Domstad niet haalbaar om Sneijder te kunnen betalen. Sneijder is dan ook vanaf moment een nooit een serieus flirt geweest laat Van Seumeren nu weten.

Het lijkt erop dat een terugkeer naar Nederland niet meer aan de orde is voor Sneijder, die aanbiedingen van China en de VS op zak heeft. Laatst genoemde komt beter uit, ook voor Yolanthe die dan daar haar carriere als actrice meer kan zien opbloeien.

Alleen in China kan Sneijder veel meer verdienen dan in de VS, maar vorig seizoen liet Sneijder een aanbieding van Jiangsu Suning al lopen, ondanks de vetpot.

