Voorrondes CL voor Nederland 9 van 10 keer al game over

Ajax mag zich aankomende week in de derde voorronde van de Champions League gaan warmmaken voor een plek in het hoofdtoernooi.

In de derde voorronde van de Champions League staat Ajax tegenover het Franse OSC Nice, mocht dat tweeluik overwonnen worden moet er nog een dubbele wedstrijd gespeeld worden alvorens het hoofdtoernooi kan worden bewerkstelligd.

Het is alleen een lachertje aan het worden in Nederland, van de laatste 10 seizoenen wist slechts een seizoen (Ajax in 2010 red.) het hoofdtoernooi te halen. Toentertijd werden PAOK Saloniki en Dinamo Kiev overleefd op weg naar het hoofdtoernooi.

In 2015 was het Rapid Wien en een jaar later bleek FK Rostov wat te machtig was voor de Amsterdammers. De top twaalf van de UEFA ranglijst met de best presterende clubs uit Europa, komt Nederland op de laatste plek terecht met een percentage van slechts 10.

De andere landen laten bijna geen steken vallen, zelfs de Engelse ploegen zijn de laatste 10 seizoenen bijna allemaal foutloos.

