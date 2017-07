Ronaldo blijft gewoon bij Real Madrid en spreekt vertrouwen uit

Cristiano Ronaldo kwam de afgelopen weken in het nieuws, de Portugees zou de Madrileense hoofdmacht willen verlaten.

De belastingkwestie zou Ronaldo witheet hebben gemaakt, de Portugees zou de vertrouwensband met Real Madrid niet meer hebben zoals voorheen en azen op een vertrek. Maar de Portugees laat nu na zijn vakantie en rust te hebben gehad weten dat hij gewoon in de Spaanse hoofdstad blijft.

In gesprek met Marca laat de Portugese vedette weten: 'Het winnen van de grote prijzen met mijn club vorig jaar was geweldig, net als de individuele onderscheidingen. et opnieuw doen zou mooi zijn. Je moet hard werken, jaar na jaar, ik zal het blijven doen. Voetbal is mijn leven, het is mijn passie.'

