Jean-Michel Aulas: 'Transfer Neymar naar PSG is veel te riskant'

De voorzitter van het Franse Olympique Lyon twijfelt of de komst van Neymar naar PSG wel goed is voor de Franse economie.

Jean-Michel Aulas liet weten dat de transfer van Neymar naar PSG wel eens invloed kan hebben op de Franse economie. Het bedrag van 222 miljoen euro moet worden betaald om de Braziliaan te halen, daar komt nog eens het salaris van 30 miljoen per jaar bij om hem te behouden.

In gesprek met RMC laat Aulas weten: 'Ik weet niet zeker of het positief is voor de Franse voetbaleconomie, als dat het geval is. Als economisch analist kijk ik naar wat deze investering vertegenwoordigt. Het is meer dan €500 miljoen over vijf jaar.'

'Als we proberen om een positieve dynamiek te creëren, met toegevoegde waarde maar ook van economisch evenwicht, vinden we dat het heel riskant is. Het lijkt me dat we niet in een coherente economische logica voor het Franse kampioenschap zijn. We zijn niet in Engeland met bijna €3 miljard aan omzet voor tv-rechten ... Maar we zijn in de liberale economie, iedereen is vrij om te doen wat zij willen.'

