James Rodriguez is toekomst niet zeker: Ooit terug naar Real

De Colombiaanse middenvelder maakte onlangs de transfer naar het Duitse Bayern Munchen, hiervoor moest hij het Koninklijke Real Madrid verlaten.

De Colombiaanse middenvelder is er op gebrandt dat hij bij de Duitse grootmacht zoveel mogelijk prijzen mag toevoegen aan zijn CV, maar over zijn lange termijn toekomst blijft de middenvelder op de oppervlakte.

Rodriguez wil terugkeren bij Real Madrid in de toekomst, maar twijfelt of er ter zijner tijd nog wel ruimte voor hem is bij de Spaanse grootmacht. De 26-jarige Colombiaan kende met 13 wedstrijden afgelopen seizoen een teleurstellend seizoen, dat Bayern hem op huurbasis wegkaapte uit Madrid kwam dan ook niet als verrassing.

'Ik weet niet echt wat de toekomst zal zijn. Voorlopig wil ik alleen op Bayern München gefocust zijn. Het idee is om zo veel mogelijk te spelen, zo veel mogelijk titels winnen als ik kan. Wanneer de tijd komt, zie ik wel wat er gebeurt.'

