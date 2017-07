Real wil spits Benzema lozen om komst Mbappé mogelijk te maken

Real Madrid wil er deze zomer nog alles aan doen om Mbappé alsnog naar Madrid te halen, hiervoor moet Benzema vertrekken.

Real Madrid wil koste wat kost de komst van Kylian Mbappé mogelijk maken deze zomer, daarmee is het doek voor Karim Benzema gevallen bij Real Madrid. De Koninklijke wil de Fransman in de verkoop doen om zo genoeg geld in kas te hebben om AS Monaco af te bluffen.

In 2009 legde Real Madrid nog een bedrag van 35 miljoen neer voor de komst van de Fransman, wat er nu voor terugkomt is nog maar de vraag. Afgelopen seizoen speelde Benzema in totaal 48 duels en wist hij 19 keer het net te vinden voor de Madrileense grootmacht.

Real Madrid moet financiele ruimte maken om Mbappé te kunnen halen, daarvan is de verkoop van Benzema een van de plannen.

