De Oranjedames hadden in het laatste groepsduel van het EK genoeg aan een remise tegen de Belgen, maar de volle winst werd behaald.

Vervolg: Oranje Leeuwinnen met vol vertrouwen naar kwartfinale EK

Hierdoor is Oranje met de volle buit van 9 punten door naar de kwartfinale van het EK in eigen land, in het duel der lage landen werd het 2-1 voor Oranje. De openingsfase was opnieuw voor Oranje, waarin het een aantal kansen kreeg. Na een fikse blessurebehandeling van enkele minuten was het voor Oranje tijd om de openingstreffer op het bord te zetten.

Een overtreding op Jackie Groenen in de zestien meter zorgde opnieuw voor een strafschop, opnieuw mocht Sherida Spitse achter de bal gaan staan. Spitse faalde niet en bleef uiterst koel en zette Oranje op een 1-0 voorsprong in Tilburg.

Na de strafschop bloedde het duel in de eerste helft wat dood, opnieuw kwam spits Miedema niet in het spel voor. Koud uit de kleedkamer waren de Belgen trefzeker, doelman Van Veenendaal verkeek zich op een hoge inzet van Tessa Wullaert die doel trof.

Oranje leek even van slag te zijn, maar via Martens wist het alsnog de volle buit te behalen, ietswat met geluk. De inzet van Martens werd van richting veranderd door verdediger Jaques, waardoor goalie Odeurs kansloos bleef, 2-1!

Oranje moest in de slotminuten nog alle zeilen bijzetten en moest een inzet van de lijn keren (Van As, kopbal red.) en doelman Veenendaal moest ingrijpen. Met drie zeges op zak mag Oranje naar de kwartfinale, voor de Belgen is het EK voorbij.

Oranje Leeuwinnen met vol vertrouwen naar kwartfinale EK

