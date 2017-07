Bij Ajax is dit jaar Klaas-Jan Huntelaar teruggekeerd, in de aanval zal de International van Oranje gezeldschap krijgen van de Deense jongeling Dolberg.

Vervolg: Dolberg: 'Real Madrid is wel oke voor me'

Dolberg zelf droomt van een vergelijkbare carriere als die van Klaas-Jan, Huntelaar maakte destijds ook de overstap van Ajax naar het Spaanse Real Madrid.

In gesprek met De Telegraaf laat Dolberg weten: 'Real is wel okay voor me. AC Milan en Schalke zijn ook mooie clubs en iedereen droomt ervan tweede en derde te worden op het WK. Maar ik kies mijn eigen weg.'

Wel liet Dolberg weten deze zomer nog niet te vertrekken, 'Het is misschien raar in het huidige voetbal, waarin iedereen te koop is. Maar hij heeft een statement gemaakt. En dat vind ik prima. Ik wil blijven en ga zeker niet weg.'

Huntelaar denkt ook dat Dolberg uiteindelijk ook wel naar een grote club vertrekt, 'Maar voor Kasper is het zaak om zich op het nu te concentreren. De rest komt vanzelf wel, want hij heeft de kwaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat hij net als een aantal anderen de potentie heeft om heel hoog te spelen.'

Dolberg: 'Real Madrid is wel oke voor me'

Een korte samenvatting: Bij Ajax is dit jaar Klaas-Jan Huntelaar teruggekeerd, in de aanval zal de International van Oranje gezeldschap krijgen van de Deense jongeling Dolberg..