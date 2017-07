PSV heeft de transferwereld laten weten wat Gastón Pereiro moet kosten, al is er vooralsnog geen sprake van een vertrek.

Vervolg: Gastón Pereiro moet PSV minimaal 14 miljoen opleveren

Waar Pereiro eerder al in de belangstelling stond van AS Monaco, FC Porto, Sevilla en SS Lazio, is er van een daadwerkelijke transfer nooit iets gekomen. Pereiro is potentiele basisspeler en mag niet zomaar vertrekken bij PSV, een bedrag van 14 miljoen moet er minimaal worden neergelegd voor de Uruguayaan.

Mocht Pereiro deze transferzomer alsnog vertrekken uit Eindhoven, dan heeft PSV Albert Gudmundsson achter de hand, de jongeling zal dan vanuit Jong PSV direct worden doorgeschoven naar het eerste elftal.

Gastón Pereiro moet PSV minimaal 14 miljoen opleveren

Een korte samenvatting: PSV heeft de transferwereld laten weten wat Gastón Pereiro moet kosten, al is er vooralsnog geen sprake van een vertrek..